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مستشار وزيرة الصحة: 70% من أقسام العناية المركزة في قطاع غزة ممتلئة بالمرضى

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار وزيرة الصحة: 70% من أقسام العناية المركزة في قطاع غزة ممتلئة بالمرضى



غزة / سما /

قال مستشار وزيرة الصحة، لشؤون التعاون الدولي، د. مدحت عباس: إن 70% من أقسام العناية المركزة في قطاع غزة ممتلئة بالمرضى.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن الرصيد الاستراتيجي المتبقي من أقسام العناية المركزية، هو فقط 30%، والمطلوب منا المزيد من الوعي، كي لا تزداد نسب الخطر.

وشدد على أن مؤشرات العمل في غزة في وضع أفضل مقارنة بالمؤشرات العالمية، لافتاً إلى أن "أقسام العنايات المركزة ما زالت متاحة لاستقبال الحالات، طالما يتوفر الأكسجين، لكن المطلوب الالتزام بإجراءات السلامة".

وتابع عباس: إنه إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية، سيتم فرض الإغلاق التام، والسبب يعود لإنهاك المنظومة الصحية.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لشؤون التعاون الدولي، أن "الاحتلال يمارس الابتزاز الرخيص بحرمان أهالي قطاع غزة من المستلزمات الطبية الخاصة بمواجه (كورونا)، فغزة تواجه الحصار والفيروس".

وطالب عباس المؤسسات الحقوقية، بفضح الاحتلال، ومحاولات ابتزاز أهالي غزة، وأدعو المواطنين لضرورة تفويت الفرصة على العدو، للنيل من شعبنا عبر الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال: إن وزارة الصحة، اليوم، وجهت نداء استغاثة؛ لوضع المواطنين أمام الحقائق، وتعبيراً عن خطورة الوضع.
 

#وزارة الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #مرضى كورونا #العناية المركزة

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