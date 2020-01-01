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إغلاق جزئي في بلدة قباطية جنوب غرب جنين لمدة 4 أيام

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق جزئي في بلدة قباطية جنوب غرب جنين لمدة 4 أيام



جنين / سما /

 أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، قراراً بالإغلاق الجزئي لبلدة قباطية جنوب غرب جنين، بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية وإرتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا نحو 70 حالة.

وذكر المحافظ أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غداً الخميس، يشمل إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة لمدة 4 أيام وبستمر حتى صباح يوم الإثنين القادم، باستثاء الصيدليات والمخابز فقط،

وبالنسبة للمحال التجارية، يكون عملها خلال يومي الخميس والأحد حتى الساعة السابعة مساء، وتغلق يومي الجمعة والسبت كما هو مقرر في عموم الوطن.

#محافظ جنين #اغلاق قباطية #فيروس كورونا

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