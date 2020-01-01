الجهاد تنعى شهيد القدس

غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد نور جمال شقير، الذي أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد قرب حاجز الزعيم بالقدس المحتلة اليوم الأربعاء.



وقالت في بيان صحفي، إن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة هي استمرار للنهج العدواني العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال وجيشها المدجج بالسلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل على حواجز الموت التي شهدت إعدام العشرات من الشبان والنساء والفتيات على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يزل يصم آذانه أمام هذه الجرائم.

وأكدت أن هذه الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي في مقاومته وجهاده دفاعا عن نفسه ودفاعا عن أرضه ومقدساته.