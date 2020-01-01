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الخارجية: حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، يرفع عدد الوفيات إلى 307، والإصابات إلى 7397 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن سفارتنا لدى الجمهورية الإيطالية، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن قاسم الملاك /70 عاما/، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 3 حالات في ايطاليا.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وشيكاغو، ويسكانسن، ولافييت، وفرجينيا، يرفع عدد الإصابات الى 4520 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم التاسع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بعودة العمل واستقبال المراجعين اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، داعية جميع المراجعين الالتزام بإجراءات السلامة العامة عند مراجعة السفارة والتقيد التام فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد، وارتداء الكمامات، والقفازات، حرصا على صحة الجميع.

فيما أفاد الفريق المختص بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال صباح هذا اليوم الى الولايات المتحدة، للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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