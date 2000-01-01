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جامعة بوليتكنك فلسطين ومستشفى الأهلي يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم "فحوصات جينية"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 وقّع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين عماد الخطيب، مذكرة تفاهم مع مدير عام المستشفى الأهلي يوسف التكروري، اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات تشخيصية "فحوصات جينية" لمرضى المستشفى الأهلي خدمة لأبناء المجتمع الفلسطيني.

وحضر التوقيع المدير الطبي في المستشفى د. رجائي الحسيني، ونواب رئيس الجامعة، ومدير المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية.

وأوضح الخطيب أنّ فحوصات الصيدلة الجينية التي يقوم بها المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية التابع للجامعة والمُتخصص في عدة مجالات من ضمنها "التشخيص الجزيئي وكشف الاختلالات الجينية"، وتتويجا للتعاون النوعي القائم بين المؤسستين تجاه خدمة القطاع الصحي والأكاديمي في المُجتمع الفلسطيني.

بدوره، أعرب التكروري عن سعادته بهذا التعاون الذي يأتي ضمن استراتيجية جمعية أصدقاء المريض التي تهدف لرفع مستوى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المقاييس الدولية التي تلبي احتياجات وتوقعات المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه.

وأكّد الحضور أهميّة تعاون مؤسسات المجتمع المحلي في سبيل تقديم الخدمة الطبية المُتخصصة عالية الجودة التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتوفر الخدمات الصحية بأحدث التقنيات للمرضى وأهميّة المساهمة بالنهوض بالتعليم الصحي ذات الجودة العالية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني من خلال توفير البيئة التشخيصية والعلاجية الأنسب، والكوادر الطبية داخل الوطن.

#جامعة بوليتكنك فلسطين #مذكرة تفاهم

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