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الاحتلال يهدم منزلا في منطقة جبل جوهر بالخليل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في منطقة جبل جوهر بالخليل



الخليل / سما /

 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا يتكون من طابقين في منطقة خلة النتش بالخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة، اقتحمت منطقة خلة النتش بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وهدمت منزلا يتكون من طابقين قيد التشطيب للمواطن أسامة إدريس.  

وأوضح إدريس، أن منزله مكون من طابقين بمساحة 260 مترا مربعا، في منطقة خلة النتش بجبل جوهر، مبينا أن الاحتلال كان قد أخطر بوقف بناء المنزل، رغم امتلاكه لكافة الأوراق الثبوتية، وتم الاستئناف أمام محكمة إسرائيلية، إلا أن قوات الاحتلال أقدمت على هدم منزله، دون قرار محكمة الاحتلال.

#هدم منزل #قوات الاحتلال #الخليل

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