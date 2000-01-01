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62 وفاة و5025 إصابة كورونا جديدة في الأردن

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
62 وفاة و5025 إصابة كورونا جديدة في الأردن



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية  اليوم الاربعاء عن تسجيل 62 حالة وفاة و5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الاردن.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة،  يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (198,021) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,461) حالة، كما سُجّلت (62) حالة وفاة،  ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,442) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالات، فيما غادرت (176) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,027) حالة، منهم (472) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (131,181) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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