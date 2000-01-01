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الرئيس الصيني يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية ويأمل في تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية ويأمل في تعزيز العلاقات الثنائية



وكالات

بعد امتناعه عن التهنئة بداية، بعث الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن شدد فيها على ضرورة "تفادي أي نزاع أو مواجهة والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين" من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم.


وهنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين الأربعاء.

وأعلن شي جينبينغ في رسالته أنه يتوجب على البلدين "تفادي أي نزاع أو مواجهة والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين" من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم.

وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.

#الصين #شي جينيبينغ #جو بايدن #بكين

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