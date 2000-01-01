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7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل، اليوم الأربعاء، سبعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

ودخل الأسير جهاد يوسف إسماعيل النجار (40 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة.

كما دخل الأسير راسم فريد أحمد حسين (63 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسير منصور صالح منصور شريم (41 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ومن طوباس، دخل الأسير محمد عبد الرحمن رضوان زيد (40 عامًا)،عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2002، وهو محكوم بالسجن 34 عاماً.

أما الأسير هيثم أحمد سمارة عنتري (40 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ومن الخليل، دخل الأسير إياد عبد المعطي رجب أبو شخيدم (46 عاماً)، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11 /2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة.

ومن خانيوس جنوب غزة، دخل الأسير حاتم محمد عطية قويدر (36 عاماً)، عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25 /11/ 2008، وهو محكوم بالسجن 14 عاماً ونصف العام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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