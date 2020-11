السعودية :50 ألف ريال والسجن مدة سنة لكل من يمارس العنف ضد المرأة

نشرت النيابة العامة في السعودية تغريدة في "تويتر" توضح فيها بوجود غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل سنة بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديا أو نفسيا.



وكتبت النيابة العامة اليوم الأربعاء في التغريدة: "يعزز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن".

#اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة

If we are to fight discrimination and injustice against women we must start from the home for if a woman cannot be safe in her own house then she cannot be expected to feel safe anywhere. pic.twitter.com/hVDQM9w7Nk