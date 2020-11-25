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السعودية :50 ألف ريال والسجن مدة سنة لكل من يمارس العنف ضد المرأة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية :50 ألف ريال والسجن مدة سنة لكل من يمارس العنف ضد المرأة



وكالات

نشرت النيابة العامة في السعودية تغريدة في "تويتر" توضح فيها بوجود غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل سنة بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديا أو نفسيا.


وكتبت النيابة العامة اليوم الأربعاء في التغريدة: "يعزز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن".

يُعزّز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

#السعودية #العنف ضد المرأة #تويتر #تغريدة

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