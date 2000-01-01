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رهان حول محرز يكلف مورينيو قطعة لحم بـ 500 جنيه (صورة)

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رهان حول محرز يكلف مورينيو قطعة لحم بـ 500 جنيه (صورة)



وكالات

وفى المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، بوعده لمدافعه الإٍسباني سيرجيو ريغيلون، عبر تقديم وجبة لحم خنزير له.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، فقد أنفق مورينيو 500 جنيه إسترليني لشراء لحم فخذ خنزير، وتقديمه للاعبه ريغيلون، بعدما كسب الأخير الرهان مع مدربه، ونجح في شل حركات النجم الجزائري رياض محرز وإيقاف خطورته، خلال المباراة التي جمعت توتنهام ومانشستر سيتي يوم السبت الماضي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بفوز كتيبة مورينيو بهدفين دون رد. 

ونشر مورينيو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له مع ريغيلون، وهما يقفان إلى جانب قطعة كبيرة من لحم الخنزير، وعلق المدرب البرتغالي على المنشور بالقول: "الوعد يبقى وعدا، لقد كلفني الأمر 500 جنيه إسترليني، لكنني أفي بوعودي".

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