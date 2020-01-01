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الفرا: نواب بالبرلمان الاووبي يطالبون بتنفيذ عقوبات على اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرا: نواب بالبرلمان الاووبي يطالبون بتنفيذ عقوبات على اسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين



بروكسل /سما/

قال عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: "إن هناك توجها من قبل مجموعة من دول الاتحاد للاعتراف بالدولة الفلسطينية عبرت عنه في جلسة البرلمان الأوروبي الهامة التي عقدت أمس، والتي شملت على مطالبات نواب البرلمان للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد جوزيف بوريل بتنفيذ ما جاء في بيانه".

وأوضح الفرّا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاربعاء، بأن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء البرلمان الاوروبي مع تصريحات بوريل والتي حملت انتقادا واضحا وصريحا لسياسات حكومة الاحتلال بالضم والاستيطان، مشيرا إلى أن بعض النواب طالبوا بوريل بتنفيذ عقوبات على اسرائيل والتوجه الفوري للاعتراف بدولة فلسطين.

وكان بوريل أكد خلال جلسة البرلمان الأوروبي أمس بأنه لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط الا بحصول شعبنا على كامل حقوقه وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال رفض الاستيطان وعدم اعتراف الاتحاد بأي تغيير على حدود 67، كما أكد بوريل في بيانه على إنهاء كامل للاستيطان والغاء الضم.
 

#سفير فلسطين #الاتحاد الاوروبي #فلسطين

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