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الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة في جنين



جنين / سما /

قبضت الشرطة مساء اليوم على ثلاثة أشخاصٍ من تجار ومروجي المواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم أكثر من نصف كيلوغرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال رصدٍ ومتابعة لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة من قبل قوة من شرطة مكافحة المخدرات بالقرب من إحدى بلدات المحافظة تمكنت القوة من القبض على المشتبه بهم الثلاثة وضبطت بحوزتهم 4 بلاطات حشيش وزن 421 غم وعرانيس مارجوانا وزن 105,4غم ومرجوانا مخلوط بتبغ وزن 15,6غم وفرامة حشيش عدد 12 بهدف بيع هذه المواد وترويجها بين المواطنين.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم الثلاثة والمضبوطات لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
 

#الشرطة #مخدرات

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