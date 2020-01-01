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رئيس جيبوتي: لا ندرس إمكانية التطبيع مع إسرائيل ..ولدينا خلافات مع حكومة إسرائيل لأنها تنكر حقوق الفلسطينيين

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جيبوتي: لا ندرس إمكانية التطبيع مع إسرائيل ..ولدينا خلافات مع حكومة إسرائيل لأنها تنكر حقوق الفلسطينيين



وكالات

أعلن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله أن بلاده لا تدرس في المرحلة الحالية إمكانية السير على خطى الدول العربية والإسلامية التي بادرت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأوضح جيله في مقابلة نشرها اليوم الأربعاء موقع The Africa Report، أن الظروف ليست ملائمة الآن لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرا إلى عدم وجود أي مشكلة لدى جيبوتي مع اليهود والإسرائيليين كدولة.

ولفت إلى أن بعض الإسرائيليين يزورون جيبوتي بجوازاتهم لممارسة الأعمال، فيما يملك مواطنو الدولة الإفريقية منذ 25 عاما فرصة السفر إلى إسرائيل.

وتابع: "لكن لدينا خلافات مع حكومة إسرائيل لأنها تنكر حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. كل ما نطلبه من هذه الحكومة هو القيام بإشارة سلام واحدة وسنقوم بعشر إشارات في المقابل، لكنني أخشى من أنهم لن يفعلوا ذلك أبداً"

#جيبوتي #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية والاسلامية #اسماعيل عمر جيله #اسرائيل

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