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صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا



بوينس آيريس / سما

أعلنت مصادر رسمية، مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة دييغو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة دييغو مارادونا جاء إثر سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها قبل قليل، حيث نقل إلى المستشفى ثم فارق الحياة هناك بوقت لاحق.

ونقل موقع كورة عن صحيفة (كلارين) المحلية في الأرجنتين، تأكيدها خبر وفاة مارادونا هذا المساء، وذلك أثناء وجوده في بلدة تيجري؛ بفترة نقاهة.

وحسب الصحيفة، فقد أظهرت بعض الصور سيارات الإسعاف خارج بيت مارادونا لنقله إلى مستشفى متخصصة، لكن الأسطورة فارق الحياة بعدها بقليل.

وكان مارادونا خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الرأس، حيث أثار نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاته، قبل أن يتم نفيها.

وفاة مارادونا

وواجه الراحل مارادونا العديد من الأمراض في السنوات المنصرمة؛ نتيجة إدمانه الكحول والمخدرات، فيما تم مؤخرا اكتشاف تجمع دموي لديه في المخ.

وغادر مارادونا (60 عاما) المستشفى بتاريخ 11 نوفمبر الجاري ثم جرى نقله إلى مركز طبي للتأهيل لكن تم منع الزيارة له؛ خوفا على انتقال فيروس كورونا له.

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