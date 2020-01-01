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مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس



القاهرة /سما/

أدانت مصر، الأربعاء، مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صحفي، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جفعات هامتوس" على أراضي بيت صفافا، هذا إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة "معاليه أدوميم"، في إطار المخطط الاستيطاني "إي 1".

#مصر #استيطان #القدس المحتلة #اسرائيل

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