الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية قانون يلزم الرجال العنيفين تلقي العلاج

القدس المحتلة /سما/

أقرت الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون طرحته النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) والذي يلزم الرجال العنيفين تلقي العلاج قبل الافراج عنهم.

وفي تعقيبها قالت توما-سليمان:" سأعمل على تمرير القانون بالقراءات المتبقية في أسرع وقت ممكن، نساء كثيرات فقدن حياتهن بعد الافراج عن معنفهن بدون رقابة ولا علاج ويجب وضع حد لهذا الوضع".

وأضافت النائبة:" هذا القانون سيحمي الكثير من النساء اللواتي يتعرضن يوميا للعنف، سعيدة لتمريره بالقراءة التمهيدية خصوصًا أن اليوم يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".