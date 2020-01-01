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الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية قانون يلزم الرجال العنيفين تلقي العلاج

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية قانون يلزم الرجال العنيفين تلقي العلاج



القدس المحتلة /سما/

 أقرت الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون طرحته النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) والذي يلزم الرجال العنيفين تلقي العلاج قبل الافراج عنهم.

وفي تعقيبها قالت توما-سليمان:" سأعمل على تمرير القانون بالقراءات المتبقية في أسرع وقت ممكن، نساء كثيرات فقدن حياتهن بعد الافراج عن معنفهن بدون رقابة ولا علاج ويجب وضع حد لهذا الوضع".

وأضافت النائبة:" هذا القانون سيحمي الكثير من النساء اللواتي يتعرضن يوميا للعنف، سعيدة لتمريره بالقراءة التمهيدية خصوصًا أن اليوم يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء".

#الكنيست الإسرائيلي #العنف ضد المراة

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