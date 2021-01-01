استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

القدس المحتلة /سما/

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وقالت مواقع عبرية إن الشاب الفلسطيني نور جمال شقير من سكان سلوان في القدس استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الزعيم.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلق النار على مواطن فلسطيني، داخل مركبته، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن جنود من قوات ما تسمى بحرس الحدود، أطلقوا النار على السيارة التي قادها سائقها باتجاه الجنود، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر، بأن الفلسطيني قد أصيب في منطقة البطن، ووصفت حالته بالخطيرة.

فيما لم يصدر اي تعليق رسمي فلسطيني بشأن استشهاد الشاب نور شقير حتى اللحظة