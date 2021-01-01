  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس



القدس المحتلة /سما/

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وقالت مواقع عبرية إن الشاب الفلسطيني نور جمال شقير من سكان سلوان في القدس استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الزعيم.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلق النار على مواطن فلسطيني، داخل مركبته، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن جنود من قوات ما تسمى بحرس الحدود، أطلقوا النار على السيارة التي قادها سائقها باتجاه الجنود، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر، بأن الفلسطيني قد أصيب في منطقة البطن، ووصفت حالته بالخطيرة.

فيما لم يصدر اي تعليق رسمي فلسطيني بشأن استشهاد الشاب نور شقير حتى اللحظة

#قوات الاحتلال #شهيد #اطلاق نار #حاجز الزعيم

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 19 التاسعة عشرة

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

المفوض العام لـ "أونروا": ليس لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين..!

الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!