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العثور على جثة شاب داخل بئر في طولكرم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة شاب داخل بئر في طولكرم



طولكرم /سما/

  باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات  وفاة شاب ثلاثيني عثر على جثته داخل بئر يقع بين بلدتي بلعا و إكتابا شرق مدينة طولكرم. 

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً مفاده العثور على جثة شاب داخل بئر بين بلدتي بلعا واكتابا شرق مدينة طولكرم.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب الشرعي للمكان وباشروا بإجراءت التحقيق للتعرف على الجثة وللوقوف على ملابسات الحادثة .

وأضاف العقيد ارزيقات بأن وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الجثة وتحويلها الى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

#الشرطة #طولكرم #وفاة شاب

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