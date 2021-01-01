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خلف: اللجنة المشتركة للاجئين تجتمع غداً مع مفوض عام "اونروا"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلف: اللجنة المشتركة للاجئين تجتمع غداً مع مفوض عام "اونروا"



غزة /سما/

قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف، إن لقاءاً هاماً سيعقد بين المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني واللجنة المشتركة للاجئين غداً الخميس، خلال زيارته للقطاع.

وأضاف خلف في تصريح صحفي، أنه سيتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين ومن أهمها دور "أونروا" وخططها الخدماتية في ظل جائحة كورونا بالإضافة للازمه المالية.

كما سيناقش اللقاء موضوع الموظفين المفصولين والرواتب والشواغر وغيرها من العناوين الهامة.

يشار إلى أن المفوض العام للأونروا سيزور قطاع غزة، وسيعقد مؤتمراً صحفياً وصف بالهام للحديث عن أخر المستجدات المتعلقة بملف الوكالة الأممية وما تعانيه في الفترة الأخيرة.

#غزة #اللجنة المشتركة للاجئين #فيليب لازاريني #الاونروا #فيروس كورونا

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