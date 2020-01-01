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فلسطين ليست ضمنها.. الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها شرق أوسطية..

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين ليست ضمنها.. الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها شرق أوسطية..



ابو ظبي /وكالات/

علقت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، يوم الأربعاء،معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقالت "إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر".

وتابعت الوثيقة، أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر. وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

وأضافت، أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة "كورونا".

وقالت الوزارة، والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

#الامارات #تاشيرات سفر #دول عربية #إدارة الهجرة الإماراتية #حظر التأشيرات #اخبار الخليج

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