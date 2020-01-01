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نيابة عن الرئيس: منصور يلقي كلمة أمام الجمعية العامة الثلاثاء المقبل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس: منصور يلقي كلمة أمام الجمعية العامة الثلاثاء المقبل



رام الله /سما/

 نيابة عن الرئيس محمود عباس، يلقي مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء المقبل، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني"، الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.

وأوضح منصور، أن إحياء الفعالية سيتم عبر منصة "الزوم"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورؤساء الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ولجنة فلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال عشرات الرسائل من دول العالم للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين، وسيتخلل الكلمات عرض أعمال فنية حول جدار الفصل العنصري، والاستيطان.

وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، أنه سيتم في اليوم التالي من الفعالية، مناقشة بند فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد مشاريع القرارات المقدمة، موضحاً أن هذه القرارات التي سيتم اعادة التصويت عليها، تتعلق بالاستيطان وحق تقرير المصير ووكالة "الأونروا"، وجميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد شعبنا.

#الرئيس عباس #رياض منصور #الامم المتحدة

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