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فشل الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة "عوفر"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فشل الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة "عوفر"



رام الله /سما/

قال نادي الأسير إن جلسة الحوار التي عقدت يوم أمس بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن "عوفر" قد فشلت، والأخيرة نقلتهم إلى الزنازين، بعد رفضهم العودة إلى الأقسام كخطوة احتجاجية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن سجن "عوفر" يشهد منذ يوم أمس حالة من التوتر، بعد عملية الاقتحام التي نفذتها قوات القمع "المتساداة" لقسم (22)، وانتهت بفشل الحوار.

وأوضح، أن الأسرى يوم أمس وكخطوة احتجاجية أولية، أرجعوا وجبات الطعام، لافتاً إلى أن سجن "عوفر"، ومنذ مطلع العام الجاري، شهد أعنف الاقتحامات، وتحديداً منذ تاريخ استشهاد رفيقهم الأسير داوود الخطيب في شهر أيلول الماضي.

يذكر أن قرابة (850) أسيراً يقبعون في سجن "عوفر".

#نادي الاسير #السجون الاسرائيلية #الاسرى الفلسطينيين #سجن عوفر

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