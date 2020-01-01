استمرار إغلاق محاكم رام الله النظامية غدا

رام الله /سما/

قرر رئيسا محكمتي استئناف القدس القاضي نزار حجة، واستئناف رام الله القاضي سعد سويطي، ورئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، استمرار إغلاق المحاكم المذكورة يوم غدٍ الخميس.

وأكدت السلطة القضائية للرأي العام، أنها تولي أهمية قصوى لإجراءات السلامة العامة منذ اليوم الأول لجائحة "كورونا"، حفاظا على صحة السادة القضاة، والطاقم الإداري المساند، والأساتذة المحامين، وكل من يرتاد المحاكم.

وأشارت إلى أن القرارات المذكورة، وما سيترتب عليها من تعطيل لمصالح المتقاضين، وتأجيل لتلاوة الأحكام القضائية، جاءت بعد أن قررت نقابة المحامين الاستمرار بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية في رام الله، وليست مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية في داخل المحاكم التي تجري متابعتها بشكل حثيث، واتخاذ القرار المناسب حيث يلزم.

وقرر القاضيان حجة وسويطي، استمرار عمل أقلام محكمتي استئناف القدس ورام الله، حفاظا على مصالح المتقاضين، فيما يتعلق بالمدد القانونية للطعون، بينما سيتم تعليق انعقاد الهيئات القضائية.

بدوره، قرر القاضي السلايمة استمرار الإغلاق التام لدائرة الكاتب العدل، واستمرار نظر طلبات استرداد أوامر الحبس في دائرة التنفيذ، وسيقتصر عمل محكمة البداية والصلح على نظر طلبات تمديد التوقيف بالتنسيق مع النيابة العامة.