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المفوض العام لـ "أونروا": ليس لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين..!

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوض العام لـ "أونروا": ليس لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين..!



غزة /سما/

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، عدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني.

وقال المفوض العام لـ "أونروا" فیلیب لازاریني، إنه اعتبارا من الیوم لا تتوفر لدى الوكالة أموال كافیة لدفع رواتب شھر تشرین الثاني لموظفي الأونروا الذین یعملون على الخطوط الأمامیة لجائحة كوفید-19."

وأضاف أن "عمال الصحة والتعلیم والعاملون الاجتماعیون وعمال النظافة، والعدیدون غیرھم ممن یعملون بلا كلل، قد أظھروا التزاما ھائلا وتضامنا مع لاجئي فلسطین، ومعظم موظفینا قادمون من نفس المجتمع ویواجھون تحدیات صحیة وأخرى مشابھة، ومنأجلھم، فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع سویة دعمھ للأونروا بشكل فوري".

وكشف عن المخاطر المرتبطة بعدم قدرة "أونروا" على دفع رواتب ما یزید على 28.000 موظف وموظفة إذا لم یصل تمویل كاف للوكالة على الفور.

ودعا إلى مساعدته في ضمان أن الخدمات الأساسیة لما مجموعه 7,5 ملیون لاجئ من فلسطین مستمرة في الضفة الغربیة، التي تشمل القدس الشرقیة، وغزة وسوریا والأردن ولبنان، وتحدیدا في الوقت الذي تتواصل فیه الجائحة الصحیة العالمیة بالتأثیر على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر في العالم، بمن في ذلك لاجئي فلسطین.

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