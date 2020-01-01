الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات

رام الله /سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والوفد المرافق له على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، ميلادينوف في صورة مخرجات اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، مؤكدا أن الحوار دار في أجواء إيجابية.

ولفت إلى أن اللقاءات مع حركة حماس ستستأنف قريبا لإنجاز الاتفاق الذي سيقود لإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأكد الرجوب أن حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ملتزمة التزاما تاما بتحقيق المصالحة، وإنجاز الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها الضمان الأخير لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، طالب الرجوب ميلادينوف بضرورة التحرك دوليا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين المستمرة بحق أبناء شعبنا، وفي ظل تصاعد وتيرة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد ميلادينوف دعم الأمم المتحدة لجهود الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة باستراتيجية فلسطينية موحدة، مستندة على الشرعية الدولية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدّد التأكيد على دعم الأمم المتحدة الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.