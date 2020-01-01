  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات



رام الله /سما/

 أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والوفد المرافق له على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، ميلادينوف في صورة مخرجات اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، مؤكدا أن الحوار دار في أجواء إيجابية.

ولفت إلى أن اللقاءات مع حركة حماس ستستأنف قريبا لإنجاز الاتفاق الذي سيقود لإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأكد الرجوب أن حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ملتزمة التزاما تاما بتحقيق المصالحة، وإنجاز الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها الضمان الأخير لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق آخر، طالب الرجوب ميلادينوف بضرورة التحرك دوليا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وقطعان المستوطنين المستمرة بحق أبناء شعبنا، وفي ظل تصاعد وتيرة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد ميلادينوف دعم الأمم المتحدة لجهود الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة باستراتيجية فلسطينية موحدة، مستندة على الشرعية الدولية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدّد التأكيد على دعم الأمم المتحدة الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

#جبريل الرجوب #حركة حماس #حركة فتح #المصالحة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #قطاع غزة #ملادينوف

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

المفوض العام لـ "أونروا": ليس لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين..!

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

وزيرة الصحة : 9 حالات وفاة و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 490 حالة