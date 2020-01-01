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الشرطة تُحرر 459 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات السلامة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حرّرت الشرطة بغزة ، 459 مخالفة بحق متجاوزي إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجول، خلال 24 ساعة الماضية.

وتأتي تلك المخالفات ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وفي تفصيل المهام، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 12 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 368 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

كما وحررت إدارة المرور 91 مخالفة لمركبات أخرى لعدم الالتزام لقرار حظر التجول المسائي.

وفي سياق متصل، أغلقت المباحث العامة 82 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 62 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 88 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 45 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 27 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

من جهتها؛ أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 13 مخالطًا لمصابين بفيروس كورونا خرقوا إجراءات الحجر المنزلي، وتُحيلهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

#السلامة #الشرطة

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