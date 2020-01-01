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تنمية نابلس توزع طروداً صحية للجمعيات الخيرية بالمحافظة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

سلمت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس عدداً من الطرود الصحية ومواد التعقيم وتنظيف 6 لعدد من الجمعيات العاملة في المحافظة، ذلك بمساهمة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ، ومؤسسة الوليد للإنسانية ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو).

مدير مديرية نابلس محمد بشارات قال" تأتي هذه المساعدات في اطار التدخلات الطارئة التي تقوم بها المديرية مع الشركاء من أجل مساعدة المؤسسات وكذلك استجابة لحالة الطوارئ والتخفيف على الفئات الاكثر هشاشة وضعف في المجتمع الفلسطيني ".

وتابع بشارات  " تحرص الوزارة على سلامة النزلاء والعاملين في المؤسسات الخاصة بالأيتام و كبار السن وخصوصاً في ظل جائحة كورونا ومع بدء فصل الشتاء، عبر توفير ما امكن من الاحتياجات لتلك المؤسسات وخاصة وأنها ما زالت مستمرة بتقدم الرعاية للنزلاء."

وأضاف بشارات أن المديرية وبتوجيهات من وزير التنمية د. أحمد مجدلاني تعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من اجل تلبية التدخلات العاجلة في العديد من القطاعات الاجتماعية التي تشرف عليها وعلى سلم الاوليات المراكز الايوائية وان ما يهمنا سلامة النزلاء وخاصة تلك المراكز التي تعنى بنزلاء من فئة المسنين و اطفال والنساء المعنفات .

وشمل التوزيع كل من جمعية الهلال الاحمر (بيت المسنين) و الام تيريزا (الارسالية)، وجمعية الاتحاد النسائي (دار اليتيمات) ، والجمعية الثقافية الاجتماعية الخيرية ,دار المحبة والوئام للمسنين، وجمعية رعاية الطفل وتوجيه الام و البيت الآمن

 
#التنمية الاجتماعية

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