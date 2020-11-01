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أندية الممتازة والأولى تستلم القمصان الرياضية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أندية الممتازة والأولى تستلم القمصان الرياضية



غزة / سما /

استلمت أندية الدرجتين الممتازة والأولى في قطاع غزة, القمصان والحقائب الرياضية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الحفل الذي جرى بملعب فلسطين في غزة.

وحضر حفل توزيع القمصان والحقائب الرياضية على الأندية, كل من عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم، وعماد التتري أمين سر لجنة المسابقات بالاتحاد، ومحمد الدلو مدير عام الوحدة الرياضية بالمجلس الأعلى، ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات بالمجلس.

وأكد هنية على أهمية التزام الأندية بالتعليمات الخاصة بدخول الملاعب، والحفاظ على إجراء الفحوصات لتأمين نجاح الموسم.

وتمنى أن يتكلل جهد اتحاد كرة القدم ولجانه، والطواقم الطبية، والشرطة، والإعلاميين، بالنجاح, لضمان انطلاق المسابقات بشكل رائع.

يشار إلى أن 24 ناديا من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, استفادت من توزيع القمصان والحقائب الرياضية على 720 لاعبا.

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#دوري الممتازة #دوري الأولى #القمصان الرياضية

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