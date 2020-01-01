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الصحة بغزة : نقترب بخطوات متسارعة من الإغلاق الشامل و توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : نقترب بخطوات متسارعة من الإغلاق الشامل و توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر



غزة / سما /

قال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش إن توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس "كورونا".

وذكر أبو الريش خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة والإجراءات المتخذة بالخصوص اليوم الأربعاء، أن بعض المرضى يحتاج في الدقيقة الواحدة إلى 60 لتر من الأكسجين.

وأشار إلى أن مستشفى غزة الأوروبي أصبحت قدرته لاستهلاك الأكسجين 20 لتر في الدقيقة، مؤكداً السعي لزيادة كميات الأكسجين لمستشفى غزة  الأوروبي للتعامل مع حالات أكبر.

وبين أن 78% من أسرة العناية في المستشفيات مشغولة بحالات كورونا الصعبة، مشيراً أن اللجوء إلى الإغلاق يكون في حالات إجهاد وإنهاء القدرة الصحة.

وأكد أبو الريش أن قطاع غزة يسير بخطوات متسارعة وبشدة باتجاه فرض الاغلاق الشامل مالم  يكن هناك التزام من المواطنين باجراءات الوقاية، مشدداً على أن هذه المرحلة تتطلب التزام اكبر من المواطن وتعزيز المسئولية المجتمعية.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #الاكسجين #الاغلاق الشامل

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