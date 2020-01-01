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الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه عمليات التهجير القسري للمقدسيين

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، نقل حيازة منزلين يعودان الى مواطنين فلسطينيين لصالح المستوطنين، في إطار المخطط الاحتلالي المتواصل، والهادف لترحيل 700 مواطن مقدسي من منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية، الرامية الى تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهجير مواطنيها المقدسيين.

وحذرت من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد المدينة المقدسة ومقدساتها  وأهلها، معتبرة أنه استغلال بشع وسباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الضم والتوسع والتهويد الاستعمارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية لإدارة ترمب.

وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تجاه نظام الفصل العنصري الذي تكرسه في فلسطين المحتلة.

#وزارة الخارجية

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