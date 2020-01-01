الكيالي : الإعلان عن وظائف جديدة الأسبوع القادم

غزة / سما /

قال رئيس ديوان الموظفين العام بغزة يوسف الكيالي، إن الأسبوع القادم سيشهد الإعلان عن عدة وظائف حكومية، حيث سيتم البدء بتنفيذ إعلانات الوظائف الجديدة بما يتناسب مع الواقع الوبائي في قطاع غزة.

وذكر الكيالي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أنه في الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن وظائف الشؤون الدينية وبعده بأسبوعين سيتم الإعلان عن وظائف الخدمات المسجدية.

وأكد الكيالي أن الديوان يعتمد في آليات التوظيف على مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس العام على الوظيفة التي يتم الإعلان عنها.

وذكر أنه بعد اعتماد الوظائف في الموازنة العامة يبدأ الديوان بجدولة الوظائف ويعلنها للجمهور عامة، مؤكداً أنه لا معيار للتفاضل إلا الكفاءة فقط، حيث يقوم الطالب بتقديم الامتحان النظري المحوسب ويتعرف على علامته بعد انتهاء تقديمه للامتحان مباشرة.

وأوضح: منذ أكثر من سنة ونصف عقدنا عدة ورش عمل وأطلعنا مؤسسات المجتمع المدني و الفصائل و الكتاب و الاعلاميين على آليات التوظيف التي يقوم بها الديوان والجميع أشاد بالآلية.

وأضاف: مع بداية العام تم إقرار 1320 وظيفة منها 500 وظيفة للتعليم و400 وظيفة للصحة والباقي للوزارات، حيث تم إضافة 200 وظيفة للصحة ومؤخراً تم إضافة 400 وظيفة سيتم توظيفها بعقود في اطار مواجهة جائحة كورونا.

وأكد الكيالي أن اختلاف نماذج الامتحانات هو لنفي أي شبهة للغش والتعاون بين الزملاء الموجودين في القاعات ويتم وضع الامتحانات بمهنية وعالية وبنفس المستوى.

وأوشح أن العام 2020 شهد وضع آلية لمعالجة موظفي العقود وعددهم 1027 وظيفة وتم اصدار قرار بمعالجة ملفهم وذلك عبر تقدمهم لامتحانات الديوان ويعطوا ميزة إيجابية سنوات خبرتهم.

وأكد أنه تم اعتماد 250 وظيفة للأوقاف موزعة كالتالي: 115 وظيفة شؤون دينية و96 خدمات مسجدية و20 وظيفة إدارية لسد الاحتياجات الوظيفية لوزارة الأوقاف.

كذلك أكد الكيالي أن البطالة الدائمة وعقود المالية خلال السنة الحالية والسنوات القادمة سيتم إنهاء ملفهم ، ويوجد 146 عقد من العام 2018 جاري تثبيتهم.

وذكر أن الوظيفة الحكومية ليست البوابة الرئيسية الوحيدة للتوظيف، ويفترض تظافر جهود القطاع الخاص و الأهلي والمبادرات الفردية للمساهمة في التوظيف.

وشدد الكيالي على عدم وجد فيتو على أي جيل وكل الأجيال هم من مسؤوليتنا ولا يوجد مفاضلة لجيل على جيل مطلقاً، والخرجين الجدد هم الأكثر اجتيازاً للوظائف وهم أكثر قدرة على اجتياز الامتحانات.

وأضاف: ندير قطاع الخدمة المدنية وعملية الاستقطاب لتلبية حاجة الوزارة المختلفة بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن، والوظائف تساهم بشكل جزئي في حل مشكلة البطالة، ومطلوب من الخريج أن يؤهل نفسه حتى يأخذ مركز متقدم في هذه الوظائف.