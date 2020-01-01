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أقل من 20 دولارا ثمن جرعتين من لقاح كورونا الروسي

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقل من 20 دولارا ثمن جرعتين من لقاح كورونا الروسي



وكالات / سما /

قالت الهيئات الروسية المصنعة للقاح مضاد لفيروس كورونا، إن سعر بيع الجرعتين منه سيكون أقل من 20 دولارا.

ويعد هذا السعر أقل من الثمن المتوقع أن يباع به اللقاحان اللذان طورتهما شركتان أمريكيتان، لكنه يزيد عن ثمن اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية.

وقال الهيئات التي ساهمت في تطوير اللقاح إن التجارب أظهرت قدرته على مكافحة كورونا بفعالية وصلت إلى 95 بالمئة.


وتعتزم روسيا إنتاج أكثر من مليار جرعة، حيث أعرب أكثر من خمسين بلدا عن رغبتها في شراء اللقاح.

وظهرت خلال الأيام القليلة الماضية حرب بين شركات تصنيع الدواء، للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، وحتى الآن دخلت 11 شركة المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على البشر، للوصول إلى اللقاح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وحاليا، يوجد 48 لقاحا مضادا للفيروس دخل مرحلة التجارب السريرية، لكنها لم تصل إلى المرحلة الثالثة المهمة، للحصول على الموافقة اللازمة لطرحه كلقاح رسمي مرخص.

 

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