  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو : فحص اغلاق المعابر مع الضفة بعد ارتفاع اصابات كورونا

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : فحص اغلاق المعابر مع الضفة بعد ارتفاع اصابات كورونا



القدس المحتلة / سما /

 أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) بفحص إغلاق المعابر مع الضفة الغربية بحجة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.

وعقد نتنياهو نقاشاً صباح اليوم حول زيادة تطبيق القانون ، وخلص إلى أنه "يجب تخفيض الإصابة. يجب تنفيذ إجراءات مكثفة في المدن الحمراء والبرتقالية لمنع الأعراس والتجمعات غير القانونية".

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "في الشهر الماضي حذرت وزارة الصحة مجلس الوزراء من زيادة معدلات الإصابة بكورونا في السلطة الفلسطينية ، وأوصت بمنع دخول الإسرائيليين للسلطة الفلسطينية وقيود أخرى ، لكن هذه الإجراءات لم تنفذ إلا بشكل جزئي".

#نتنياهو #الضفة #اغلاق #معابر

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

الهجوم الاسرائيلي بدأ باكراً على الفلسطينية دودين قبل دخولها البيت الأبيض

شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

وزيرة الصحة : 9 حالات وفاة و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 490 حالة

عريقات

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

فيروس

الصحة في غزة: تسجيل 6 وفيات و 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 203 حالة

السعودية مستعدة لتمويل السلطة وغزة ماليا.. كشف تفاصيل جديدة عن لقاء نتنياهو مع بن سلمان وما دار بينهما ..