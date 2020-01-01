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المهاجم هالاند يتفوق على ميسي ومبابي

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المهاجم هالاند يتفوق على ميسي ومبابي



وكالات / سما /

أصبح النرويجي لاعب بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 15 هدفا، بعد إحرازه هدفين الثلاثاء خلال مواجهة كلوب بروج.

ووصل المهاجم الصاعد إلى رقم 16 هدفا وعمره 20 عاما و126 يوما، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعمر 20 يوما و306 أيام.

وتفوق هالاند على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل نفس العدد من الأهداف لكن بعمر 21 عاما و288 يوما.

وأحرز مهاجم دورتموند 16 هدفا في 12 مباراة خاضها مع فريقه في البطولة، وقد سجل في جميع المواجهات الأربع التي لعبها الفريق الألماني في دور المجموعات من التشامبيونزليج ستة أهداف هذا الموسم.

#إيرلينج هالاند #هالاند #كلوب بروج #بروسيا دورتموند

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