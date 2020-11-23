  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بالفيديو... محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية وغضب اسرائيلي عليه

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو... محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية وغضب اسرائيلي عليه



القدس المحتلة / سما /

يواجه الفنان المصري محمد رمضان موجة انتقاد وغضب كبيرة من الجمهور إثر ظهوره في بعض اللقطات مع مشاهير إسرائيليين أثناء تواجده في دبي، وهذا الغضب لم يقتصر على البلاد العربية فقط بل اتسع ليصل مداه إلى إسرائيل.

واستنكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما قاله رمضان بعدم معرفته لجنسية عمير آدم. ونقلا عن موقع "ynet.co.il" العبري حيث جاء في عناوين صحف إسرائيلية ومنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنوان عريض كتبت فيه تستنكر:  "محمد رمضان: "لم أعرف من هو عمر آدم".

وأضافت الصحيفة أن عمير آدم نشر صورته مع صديقه محمد رمضان بينما امتنع الفنان المصري من نشرها على حسابه، وتابعت الصحيفة أنه برغم إنكار رمضان بمعرفته بآدم إلا أنه رفض التعليق على الأمر ولم يحذف الصورة.

وفي منشور على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر به الفنان المصري محمد رمضان يتصدر نشرة أخبار إسرائيلية  من خلال تقرير تم بثه ضمن النشرة وجاءت فيه مجموعة من "الفوتو مونتاج"  تدور حول ردود فعل الأوساط المصرية من الصورة المنتشرة. حيث تم رصد جميع وسائل الإعلام المصرية وما تناقلته من ردود أفعال.

وجاء بالنشرة، كما هو ظاهر بالفيديو، استنكار الأواسط الإسرائيلية من ردود الفعل في الشارع المصري والعربي، واستنكار كبير للفنان المصري الذي صرح أنه لا يعرف المشاهير الإسرائيليين. "وهذا التنكر من قبل الفنان المصري بعدم معرفة الفنان الإسرائيلي أيضا كان له ردود فعل عكسية في الأواسط الإسرائيلية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قرر وقف الممثل المصري محمد رمضان مؤقتا عن العمل إلى حين التحقيق معه، موضحا السبب بقوله: "هذا بسبب صور انتشرت له مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بمشاهير اسرائيليين في دبي، ونشرتها صفحة "إسرائيل تتكلم العربية"".

وتعقيبا على ذلك نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية بموقع "فيسبوك"، قبل قليل منشور جاء خلاله: "قرر الإتحاد العام للنقابات الفنية، في جلسته المنعقدة مؤخرا بتاريخ  2020/11/23 (وقف عضوية محمد رمضان في نقابة المهن التمثيلية) (لحين التحقيق معه) بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر  2020".

#محمد رمضان #اسرائيل #تطبيع #مغني اسرائيلي #مصر

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

الهجوم الاسرائيلي بدأ باكراً على الفلسطينية دودين قبل دخولها البيت الأبيض

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي: لهذا السبب .. بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية

فيروس

الصحة في غزة: تسجيل 6 وفيات و 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 203 حالة

عريقات

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

السعودية مستعدة لتمويل السلطة وغزة ماليا.. كشف تفاصيل جديدة عن لقاء نتنياهو مع بن سلمان وما دار بينهما ..

الإعلام الاسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للبحرين و الإمارات