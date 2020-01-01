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الاحتلال يهدم أربعة مساكن في يطا جنوب الخليل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم أربعة مساكن في يطا جنوب الخليل



رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مسكان شرق يطا في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في يطا فؤاد العمور بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام، والذي تبلغ مساحته 65 مترا مربعا في منطقة الركيز، ومنزل المواطن حاتم مخامرة، وتبلغ مساحة 35 مترا مربعا في منطقة التواني شرق يطا، بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال في منطقة صارورة وحدة صحية تعود للمواطن جلال العمور الذي يسكن في احد الكهوف في تلك المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت المواطنين خلال الشهر الجاري اكثر من 16 إخطارا بالهدم في المنطقة ذاتها، نفذت منها سبع عمليات هدم.

وأشار العمور إلى ان الاحتلال يسعى إلى تشريد المواطنين في هذه المنطقة من خلال هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح مستوطنات "كرمئيل" و"افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون".

وفي السياق ذاته، قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنين من الطوب والصفيح في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا تعودان للشقيقين جابر وعامر علي جابر الدبابسة.

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