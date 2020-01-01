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غزة: إيقاف مُطلقين للنار خلال شجار عائلي ومصادر السلاح المستخدم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إيقاف مُطلقين للنار خلال شجار عائلي ومصادر السلاح المستخدم



غزة / سما /

أوقفت المباحث العامة– قسم معن وجورت اللوت في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، مواطنين أطلقا النار من سلاحي "كلاشنكوف" خلال شجار عائلي في منطقة حي المنارة بالمحافظة.

وأكد ياسين النجار رئيس قسم المباحث، أن القسم تلقى بلاغًا من العمليات المركزية في شرطة المحافظة يفيد بوجود شجار عائلي تخلله إطلاق نار، وتم التوجه إلى المكان، وجمع المعلومات والبحث والتحري عن مطلقي النار في الإشكالية، وإيقاف كل من المدعو "ح.س" والمدعو "م.س".

وذكر النجار أنه خلال توقيف مطلقي النار تم مصادرة قطعتي سلاح من نوع كلاشنكوف، و"5" مخازن ذخيرة، و"70" طلقة، بالإضافة إلى ظرفين فارغين، لافتًا إلى أنه وبالتحقيق مع المذكورين اعترفا بواقعة إطلاق النار خلال الشجار، وعليه تمت إحالة ملف القضية والسلاح المضبوط إلى النيابة العامة حسب الأصول.

يشار إلى أن المباحث العامة تتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحق مطلقي النار، وتُحيل المخالفين إلى النيابة العامة، من أجل إحكام الضبط والسيطرة وتحقيق الردع العام لكافة المستهترين بأرواح المواطنين، وذلك حرصاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

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