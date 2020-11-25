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سطو مسلح على فرع بنك فلسطين في عزون شرق قلقيلية

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سطو مسلح على فرع بنك فلسطين في عزون شرق قلقيلية



قلقيلية / سما /

جرى سطو مسلح على فرع بنك فلسطين صباح اليوم الأربعاء، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتمكن الحراس وعدد من المواطنين من السيطرة على أحد السارقين.

وأكدت مصادر محلية لـ"القدس" أن المواطنين قاموا بتقييد الشاب أمام مقر البنك، حيث كان معه قطعة سلاح من نوع "كارلو"، وتم احتجازه وتسليمه للشرطة، مشيرين إلى أنه كان برفقة الشخص الذي ألقي القبض عليه، شخص آخر معه دراجة نارية وقد لاذ بالفرار.

 

#بنك فلسطين #قلقيلية #سرقة

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