مرشح لرئاسة برشلونة: لن أتعاقد مع نيمار لهذا السبب

وكالات / سما /

استبعد توني فريكسا، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، في الانتخابات المقبلة، فكرة استعادة نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

ويتواجد نيمار دا سيلفا على رأس اهتمام المرشحين لرئاسة برشلونة، علماً بأن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، أعلن أنه سيبدأ التفاوض لتجديد عقد راقص السامبا والذي سينتهي في 2022.

ويخضع برشلونة حالياً لعملية إعادة بناء كبيرة ولن يتم تسريع ذلك إلا من طرف الرئيس القادم، ولكن المؤشرات الأولى تدل على أن النادي الكتالوني غير قادر على تمويل صفقة كبيرة من حجم التوقيع مع نيمار.

وقال فريكسا في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: “بالتأكيد لن أوقع مع نيمار بسبب طريقة خروجه وبسبب مستواه، فهو حالياً ليس من بين أفضل 30 لاعباً في أوروبا”.

وأضاف: “عندما كان في برشلونة كان ثاني أفضل لاعب في العالم، أداؤه الآن ليس بالمستوى المطلوب، ولا يمكنه العودة للنادي بعد ما حدث في هذه السنوات”.

ويخوض نيمار وبرشلونة معركة قانونية داخل المحاكم، حيث يريد اللاعب الحصول على مكافأة تجديد عقده في 2017، بينما يعتقد النادي الكتالوني بأن راقص السامبا لا يستحقها، لأنه لم يلتزم بعقده.