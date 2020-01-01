  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة في غزة: تسجيل 6 وفيات و 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 203 حالة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة: تسجيل 6 وفيات و 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 203 حالة



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 2092 فحص مخبري خلال الساعات الماضية، وأنها سجلت كذلك تعافي 203 حالات جديدة من مصابي الفيروس.

وذكرت أن إجمالي تراكمي عدد المصابين بلغ 16755 إصابة، منهم 6903 حالة نشطة،  و9774 حالة تعافت من الإصابة.

بينما بلغ إجمالي الوفيات 78 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

الأخبار الرئيسية

السعودية مستعدة لتمويل السلطة وغزة ماليا.. كشف تفاصيل جديدة عن لقاء نتنياهو مع بن سلمان وما دار بينهما ..

عريقات

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

الإعلام الاسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للبحرين و الإمارات

طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دمشق

مستوطنات

هآرتس تتساءل: ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟