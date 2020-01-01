الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من الضفة، بينهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة بيت عوا في الخليل وهم: نضال ياسر مسالمة، وساجد إسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، وجميعهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، كما اعتقلت من مدينة الخليل كمال كامل العجلوني.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عمرو ظريفة، وحسن مبروك، من مدينة نابلس، ومحمد محمود زيبار من بلدة كوبر في رام الله.