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إصابة أسيرين بفيروس كورونا بمركز توقيف "بتاح تكفا"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة أسيرين بفيروس كورونا بمركز توقيف "بتاح تكفا"



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، بإصابة كل من الأسيرين عمر منصور وجعفر حدادرة وكلاهما من مدينة نابلس، بفيروس كوفيد- 19 (كورونا).

وأوضحت الهيئة أن الأسيرين جرى اعتقالهما حديثاً وزجهما بمركز توقيف "بتاح تكفا"، وهناك أُجرى لهما فحص كورونا الذي بين إصابتهما بالفيروس.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة هذين الأسيرين، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بفيروس كوفيد- 19 (كورونا) لنحو (137) أسيرا يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف إسرائيلية.

#اسرى #سجون الاحتلال #فيروس كورونا

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