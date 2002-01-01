  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة السجون تنقل الأسير عمر خرواط إلى سجن "شطة"

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير عمر خرواط (49 عامًا)، من زنازين عزل سجن "مجدو" إلى  سجن "شطة"، بعد عزل إنفرادي، استمر لأكثر من ثمانية أشهر.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير خرواط، تعرض للعزل الإنفرادي، ورفيقه الأسير حاتم القواسمة، منذ شهر آذار/ مارس العام الجاري، في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف قاسية وصعبة، وحرمتهما من زيارة العائلة، وكانت إدارة السجون قد نقلت سابقاً الأسير القواسمة من زنازين سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم".

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، صعّدت منذ بداية العام الجاري من عمليات العزل الإنفرادي بحق مجموعة من الأسرى، التي تُشكل أبرز السياسات التنكيلية الممنهجة وأخطرها، حيث تستهدف من خلالها الأسرى الفاعلين، والأكثر تأثيراً في الحياة الاعتقالية والتنظيمية داخل السجون.

وخلال العام الجاري، وبسبب عدوى فيروس "كورونا"، تضاعفت عملية العزل بحقهم، خاصة مع توقف زيارات المحامين لهم، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول إنفرادياً، للتواصل مع عائلته، والعالم الخارجي.

الأسير خرواط من الخليل، وهو معتقل منذ عام 2002م، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة.

#سجن مجدو #الأسير عمر خرواط #عمر خرواط #سجن شطة

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد تكشف الاجراءات التي ستتخذ حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة

حقيقة وفاة الفنان الفلسطيني عماد فراجين في الاردن

ابو مرزوق يكشف كواليس مباحثات المصالحة الاخيرة بالقاهرة.. ويقول: فتح تريد جرّنا إلى مربع التسوية السياسية!

الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يوضح رؤيته السياسية تجاه دول العالم ويكشف عن فريقه

صحيفة تكشف كيف سيدخل الإماراتيون والبحرينيون المسجد الأقصى

“تصفية” محمد بن سلمان .. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة عن عودة الأمير محمد بن نايف

شاهد..ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاء نتنياهو مع ولي العهد السعودي وما دار بينهما ..

عريقات

بالأسماء.. معركة حامية وصراع "فتحاوي" لخلافة عريقات

الإعلام الاسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للبحرين و الإمارات

طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دمشق

مستوطنات

هآرتس تتساءل: ماذا عن مذبحة كفر قاسم ومخالفة القانون الدولي ببناء المستوطنات؟