فيديو .. إسرائيل في رسالة لغزة : "لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع"

القدس المحتلة / سما /

قال كميل أبو ركن منسق العمليات الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن حكومته لم تمنع إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة، كما نقل من تصريحات عن قيادات في حماس بهذا الشأن.

ونقل موقع صحيفة معاريف عن أبو ركن، قوله إن الجيش الإسرائيلي وبموافقة الحكومة يسمح للمجتمع الدولي بتقديم مساعداته الطبية ونقل الأجهزة الخاصة بذلك إلى قطاع غزة بدون أي مشاكل.

ووفقا لصحيفة معاريف فقد اضاف ابو ركن في رسالته لقطاع غزة تم إدخال العشرات من أجهزة توليد الأوكسجين والمئات من أجهزة علاج ضيق التنفس للمستشفيات وللإستعمال المنزلي، وتمت إضافة المئات من الأَسِرّة للمستشفيات وإدخال 600 طن من الأدوية والمعدات الطبية الحيوية بالتنسيق معنا، وبضمنها عشرات الآلاف من أطقُمِ فحصِ تشخيصِ الكورونا.

وكان إسماعيل رضوان القيادي في حماس، حمل الاحتلال الإسرائيلي، أمس المسؤولية عن منع إدخال أي مواد طبية إلى غزة.