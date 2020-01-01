الجزائر تعلن سبب وفاة السعيد بوحجة.. السيرة الذاتية بالفيديو

الجزائر / سما

أعلنت مصادر إعلامية جزائرية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، عن وفاة السعيد بوحجة عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الجزائري، بعد معاناة الفترة الماضية مع المرض.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة السعيد بوحجة رئيس المجلس الوطني الشعبي سابقا؛ جاء بعد صراع مع المرض، لافتة إلى أنه لازم الفراش خلال الفترة الماضية؛ بسبب مرضه.

وأشارت إلى أن الراحل السعيد بوحجة كان يتلقى العلاج داخل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية، حيث ساءت حالته الصحية الساعات الأخيرة، وفارق الحياة صباح اليوم.

وذكرت أن بيت عزاء المناضل الجزائري السعيد بوحجة سيقام في نادي الصنوبر، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وكل الأسرة المجاهدة في الجزائر. وفق النهار.

السعيد بوحجة السيرة الذاتية:

وانتقل السعيد بوحجة إلى رحمة الله قبل قليل عن عمر يناهز 82 عاما، علما أنه من مواليد سكيكدة في الجزائر بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نيسان / أبريل 1938 ميلادي.

وترأس السعيد بوحجة في مسيرته المهنية، رئاسة العديد من المحافظات الجزائرية، كما قاد تشريعات لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان عام 1997 وعُين متحدثا باسم حزب الجبهة.

وبرز السعيد بوحجة بشكل كبير على الساحة السياسية الجزائرية، بعد توليه رئاسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري بدلا من ولد خليفة، علما أنه درس الحقوق في جامعة الجزائر.