رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل بأنه لن يكون هناك سلام واستقرار دون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين.

كما وتناولت أيضا قمع الاحتلال لمسيرة جماهيرية ضد الاستيطان في الأغوار واصابة العشرات واعتداء مستوطنين على مواطن.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 17 وفاة و1946 إصابة بـ"كورونا".. والفيروس يتسبب بإغلاق المحاكم في 5 محافظات

- الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية في الأغوار ويجرح العشرات

- اشتية: كل طريق نبنيها في الوطن نضع بوصلة تؤشر إلى القدس

-جوزيف بوريل: لن يكون هناك سلام واستقرار بدون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين

- البنك الدولي: 760 مليون دولار عجز الموازنة الفلسطينية بعد تسلم "المقاصة"

- الأمم المتحدة تمدد مهمة المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين

- "الصحفيين المصريين" تجدد تأكيد حظر جميع أشكال التطبيع مع اسرائيل

- "الخارجية" الأردنية تؤكد رفض تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك

- بايدن: أميركا عادت وهي جاهزة لقيادة العالم

* "الأيام":

- الأرقام تقفز: 17 وفاة و1946 إصابة بـ"كورونا"

- "الصحة" تحذر: مقبلون على 3 آلاف حالة يوميا

- محكمة الاحتلال تقضي بإخلاء 5 عائلات فلسطينية من سلوان لصالح المستوطنين

- الاتحاد الاوروبي: لن يكون هناك سلام واستقرار دون تسوية شاملة على أساس حل الدولتين

- إصابة مواطنين بالرصاص وعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في الأغوار الشمالية

- اقتحام قسم في سجن "عوفر"

- البنك الدولي: السلطة تواجه عجزا بـ 760 مليون دولار حتى بعد تسلم أموال المقاصة

- نتنياهو يزور الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل

- حكومة السودان تنفي علمها بزيارة وفد إسرائيلي والأصابع تشير للعسكر

- الأردن: نرفض تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

- مقتل ضابط وجندي اسرائيليين في تحطم طائرة أثناء التدريب

- بايدن: أميركا "مستعدة للقيادة" مجددا على الساحة العالمية وليس للانسحاب

- اسرائيل: 11 حالة وفاة و973 إصابة جديدة بـ"كورونا"

* "القدس":

إصابات برصاص الاحتلال جراء قمع مسيرة ضد الاستيطان بالأغوار ومستوطن يعتدي على مواطنين

- المحكمة المركزية ترفض استئناف في سلوان وتنقل حيازة منزلين للمستوطنين

- 17 وفاة و 1946 إصابة جديدة بكورونا و555 حالة تعافٍ

- بوريل: السلام والاستقرار يتحققان فقط بحل الدولتين

- الفايز: نرفض أي تغيير في الوضع القائم بالقدس

- 2116 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- ترمب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن دون أن يقر مباشرة بهزيمته

- أبو مرزوق: لا خيار أمامنا سوى الوحدة والشراكة السياسية لمجابهة الاحتلال

- 11 وفاة و973 إصابة جديدة بالفيروس في اسرائيل

- مقتل ضابط وجندي اسرائيليين في تحطم طائرة أثناء التدريب