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ستوكهولم تتصل بطهران بشأن عالم سويدي-ايراني محكوم عليه بالاعدام كان جاسوساُ لاسرائيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ستوكهولم تتصل بطهران بشأن عالم سويدي-ايراني محكوم عليه بالاعدام كان جاسوساُ لاسرائيل



وكالات

قالت وزيرة خارجية السويد،الثلاثاء، إنها "اتصلت بنظيرها الإيراني بعد أن أفادت تقارير بأن طهران قد تنفذ قريبا حكما بإعدام العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي".

وألقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين".

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.

ونقلت إذاعة سويدية، الثلاثاء، عن زوجة جلالي قولها إنه "اتصل بها في الصباح ليبلغها بأنه يعتقد أنه سيُعدم قريبا".


وقالت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، على تويتر، "في ضوء التقارير التي تقول بأن إيران ربما خططت لتنفيذ الحكم بإعدام المواطن السويدي جلالي، تحدثت اليوم مع وزير خارجية إيران (محمد جواد) ظريف"، وفقا لرويترز.

وأضافت،

"تندد السويد بعقوبة الإعدام وتعمل لضمان عدم تنفيذ الحكم الصادر على جلالي".
وامتنعت متحدثة باسم ليند عن الإدلاء بتفاصيل إضافية، كما لم يتسن الوصول إلى المكتب الصحفي لوزارة الخارجية للتعليق.

ومنحت السويد جلالي جنسيتها في 2017.

#ايران #السويد #اسرائيل #جاسوس #طهران

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