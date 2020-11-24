ستوكهولم تتصل بطهران بشأن عالم سويدي-ايراني محكوم عليه بالاعدام كان جاسوساُ لاسرائيل

وكالات

قالت وزيرة خارجية السويد،الثلاثاء، إنها "اتصلت بنظيرها الإيراني بعد أن أفادت تقارير بأن طهران قد تنفذ قريبا حكما بإعدام العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي".

وألقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين".

Mot bakgrund av uppgifter om att Iran eventuellt planerat att verkställa dödstraff mot den svenske medborgaren Djalali har jag idag pratat med Irans utrikesminister Zarif. Sverige fördömer dödsstraff och verkar för att domen mot Djalali inte ska verkställas. — Ann Linde (@AnnLinde) November 24, 2020

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017.

ونقلت إذاعة سويدية، الثلاثاء، عن زوجة جلالي قولها إنه "اتصل بها في الصباح ليبلغها بأنه يعتقد أنه سيُعدم قريبا".



وقالت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، على تويتر، "في ضوء التقارير التي تقول بأن إيران ربما خططت لتنفيذ الحكم بإعدام المواطن السويدي جلالي، تحدثت اليوم مع وزير خارجية إيران (محمد جواد) ظريف"، وفقا لرويترز.

وأضافت،

"تندد السويد بعقوبة الإعدام وتعمل لضمان عدم تنفيذ الحكم الصادر على جلالي".

وامتنعت متحدثة باسم ليند عن الإدلاء بتفاصيل إضافية، كما لم يتسن الوصول إلى المكتب الصحفي لوزارة الخارجية للتعليق.

ومنحت السويد جلالي جنسيتها في 2017.