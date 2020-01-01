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بايدن يلتقي ترامب بشرط واحد

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يلتقي ترامب بشرط واحد



وكالات

قال جو بايدن، الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه مستعد للقاء رئيس الدولة الحالي، دونالد ترامب، بشرط واحد.

وقال بايدن خلال لقائه عددا من الصحفيين، أنه مستعد للقاء ترامب في حال طلب الأخير ذلك.

هذا وأجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن نتائجها النهائية لم تُعلن بعد، وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فاز المرشح الديمقراطي بعدد كاف من الأصوات الانتخابية للفوز.

في الوقت الذي هنأ العديد من قادة العالم بالفعل بايدن على انتخابه رئيسا للدولة.

وخلال يوم أمس، أكدت ثلاث ولايات رئيسية في آن واحد، وهي بنسلفانيا (20 ناخبًا) وميتشيغان (16 ناخبًا) ونيفادا (ستة ناخبين) - فوز بايدن.

ويتهم ترامب خصومه بمحاولة "سرقة الانتخابات"، وقال محامي الرئيس رودي جولياني إن مخالفات التصويت نظامية. في الوقت نفسه، أمر المالك الحالي للبيت الأبيض بالفعل بنقل السلطة إلى بايدن.

وسيؤدي رئيس الدولة المقبل اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

#جو بايدن #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #ولاية بنسلفانيا #البيت الأبيض

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