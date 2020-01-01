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بأقدام حافية .. صور: علييف وزوجته بالزي العسكري يزوران مسجدا في قره باغ

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بأقدام حافية .. صور: علييف وزوجته بالزي العسكري يزوران مسجدا في قره باغ



وكالات

زار الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف وقرينته أحد المساجد المتواجدة ضمن المناطق التي استعادتها أذربيجان من أرمينيا مؤخرا.

ونشرت الرئاسة الأذربيجانية في صفحتها على "فيسبوك" صورا تظهر الرئيس علييف وهو يقوم برفع العلم الأذربيجاني وتقبيله في المنطقة.

وتظهر في إحدى الصور علييف وهو يدخل باب المسجد الذي تم استعادته من السلطات الأرمينية مؤخرا، بعد انسحابها.

وتشاهد في الصور، السيدة الأولى، وهي تدخل باب المسجد حافية القدمين، مرتدية الزي العسكري الخاص بالجيش الأذربيجاني برفقة زوجها، رئيس البلاد.

في 10 نوفمبر، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، بيانًا مشتركًا بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في ناغورني كره باغ. وبحسب البيان، تتوقف قوات أرمينيا وأذربيجان في مواقعهما، ثم يخضع عدد من المناطق لسيطرة باكو، ويقوم الطرفان بتبادل الأسرى، وتنتشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس وممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

#إلهام علييف #اذريبجان #مسجد #قره باغ
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